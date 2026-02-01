Les Vacances des Petits Fans Stage à Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles

Les Vacances des Petits Fans Stage à Lee Ufan Arles

Du mardi 17 au vendredi 20 février 2026 de 14h à 17h. Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Lee Ufan Arles propose 4 après-midi de stage pour les 6-10 ans

Durant ce stage, les participant.e.s créent une émission radio ayant pour sujet l’exposition temporaire en cours à Lee Ufan Arles. Pour cela, iels découvrent d’abord les œuvres des artistes Nadia Léger et Bram Van Velde, exposées dans le cadre du festival du dessin. Les enfants s’inspirent ensuite de différentes interviews radio sur le thème de l’art, afin d’en comprendre les structures et les enjeux. En se mettant dans la peau de différents interlocuteurs, iels préparent ensemble leur propre interview. A l’issue du stage, les parents sont conviés à l’écoute d’un podcast illustré. .

Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

Lee Ufan Arles offers 4 afternoon workshops for 6-10 year olds

