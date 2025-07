Les vacances d’été à La Cabane à Saint Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air

Nos animateurs ont concocté des animations pour les enfants de 3 à 12 ans pour passer un été vitaminé avec l’été en couleurs, les animaux, Partir en Livre, Bon été bon réflexe, nature et animaux, grottes et baignade, jeux grandeur nature et détente avant l’école !

Pensez à ramener un repas froid pour les sorties !

En juillet :

L’ÉTÉ EN COULEURS Du 07 au 11/07 :

Décoration du centre aux couleurs de l’été

Cuisine colorée

Sortie au skate parc

LES ANIMAUX, PARTIR EN LIVRE- Du 14 au 18/07

Partir en Livre autour du plan d’eau, avec la Bibliothèque, le Relais et l’ACM du Vigan

Visite d’une ferme pédagogique

Atelier graff

BON ÉTÉ, BON RÉFLEXE Du 21 au 25/07

Avec la participation de l’Équipe territoriale d’Accompagnement et de la Prévention du Lot (ETAP)

Baignade et jeux à Catus

Sortie au centre équestre

NATURE ET ANIMAUX Du 28/07 au 01/08

Visite d’une ferme et traite des chèvres

Visite de la réserve zoologique de Calviac

Sortie au Rocher des Aigles à Rocamadour

En août :

GROTTE ET BAIGNADE Du 04 au 08/08

Visite de la grotte de Proumeyssac

Visite de la grotte de Cougnac

Spéléologie pour les plus grands

JEUX GRANDEUR NATURE Du 11 au 14/08 (fermeture le 15/08)

Sortie accrobranche Petit train à vapeur de Martel

Jeux grandeur Nature

DÉTENTE AVANT L’ÉCOLE Du 18 au 22/08 :

Semaine détente activités et jeux calme .

Saint Germain Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 6 45 94 93 41 alsh.stgermain@gmail.com

English :

Our entertainers have put together a range of activities for children aged 3 to 12 to make sure they have a vitamin-packed summer, including: l’été en couleurs, animals, Partir en Livre, Bon été bon réflexe, nature and animals, caves and swimming, life-size games and relaxation before school!

Remember to bring a cold lunch for outings!

German :

Unsere Animateure haben Animationen für Kinder von 3 bis 12 Jahren zusammengestellt, um einen vitaminreichen Sommer zu verbringen: Sommer in Farben, Tiere, Partir en Livre, Bon été bon reflexe, Natur und Tiere, Höhlen und Baden, Spiele in Naturgröße und Entspannung vor der Schule!

Denken Sie daran, eine kalte Mahlzeit für die Ausflüge mitzubringen!

Italiano :

I nostri animatori hanno preparato una serie di attività per i bambini dai 3 ai 12 anni per garantire loro un’estate ricca di vitamine, tra cui: Estate a colori, animali, Vai e leggi, Buona estate buoni riflessi, natura e animali, grotte e nuoto, giochi a grandezza naturale e relax prima della scuola!

Non dimenticate di portare un pranzo freddo per le gite!

Espanol :

Nuestros animadores han preparado para los niños de 3 a 12 años una serie de actividades para que pasen un verano lleno de vitaminas: Verano en color, Animales, Ve y lee, Buen verano buenos reflejos, Naturaleza y animales, Cuevas y natación, Juegos a tamaño natural y ¡Relájate antes de ir al colegio!

No olvides llevar un almuerzo frío para las salidas

