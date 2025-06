Les vacances d’été à la Roque Saint-Christophe La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier 6 juillet 2025 09:30

Dordogne

Les vacances d'été à la Roque Saint-Christophe
La Roque Saint-Christophe
2433 Route de la Préhistoire
Peyzac-le-Moustier
Dordogne

Tarif : 12.9 – 12.9 – 12.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:30:00

fin : 2025-08-31 19:30:00

Date(s) :

2025-07-06

9h30 19h30. Les vacances d’été s’annoncent exceptionnelles à la Roque Saint Christophe, avec des animations aux thématiques diverses et des visites guidées.

Les animations ont lieu pendant les vacances scolaires, à partir du 6 juillet

Visites guidées tous les jours sauf le Samedi, 10h30, 11h30, 12h30 (avec démonstration des engins de levage), puis toutes les heures de 14h30 à 17h30

Animations thématiques diverses :

-Guillaume le chevalier et Bayard son destrier, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 12h, 16h et 17h.

-Taille du silex et production de feu, Lundi, Mardi, Mercredi de 14h à 18h

-Oiseau Qu’as-tu à me dire ? Dimanche de 14h à 17h30

-Musique des origines, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h30

-Jeu de piste avec Théobald le Samedi.

-Visite nocturne déambulation poétique La Roche Enchantée, du lundi au jeudi, à partir de 21h30. .

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 45 contact@roque-st-christophe.com

English : Les vacances d’été à la Roque Saint-Christophe

9.30am 7.30pm. The summer vacations are shaping up to be exceptional at La Roque Saint Christophe, with events on a variety of themes and guided tours.

German : Les vacances d’été à la Roque Saint-Christophe

9.30 19.30 Uhr. Die Sommerferien kündigen sich in La Roque Saint Christophe mit Animationen zu verschiedenen Themen und geführten Besichtigungen als außergewöhnlich an.

Italiano :

9.30-19.30. Le vacanze estive si preannunciano eccezionali a La Roque Saint Christophe, con eventi su diversi temi e visite guidate.

Espanol : Les vacances d’été à la Roque Saint-Christophe

de 9.30 a 19.30 h. Las vacaciones de verano se presentan excepcionales en La Roque Saint Christophe, con actividades temáticas y visitas guiadas.

