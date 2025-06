Les vacances d’été au Château de Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies 1 juillet 2025 10:00

Dordogne

Ateliers sans réservation ni supplément de prix ( tir à l’arc, sculpture sur pierre, musique aux origines… et activités avec réservation descente en rappel du donjon et escape game!

Vos vacances au château de Commarque

Ateliers en juillet-août, du dimanche au vendredi (sans réservation ni supplément de prix) de 15h30 à 17h

Dimanche: Tir à l’arc

Lundi: Sculpture sur pierre (à partir de 7 ans)

Mardi: Tir à l’arc, musique des origines

Mercredi: Musique des origines

Jeudi: Tir à l’arc

Vendredi: Tir à l’arc

Activités (réservations obligatoires) :

– Descente en rappel du donjon les lundis du 07/07 au 25/08 ( à partir de 10ans)

– Escape game 1h pour s’évader de la sombre tour gothique de Commarque

Profitez également des activités libres tous les jours, les jeux d’antan, le cabinet de courtoisie, la généalogie et la chasse aux trésors (1€ le jeu des 7 coffres ) ! .

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 25

English : Les vacances d’été au Château de Commarque

No-charge workshops (archery, stone carving, early music… and activities with reservation: abseiling from the dungeon and escape game!

German : Les vacances d’été au Château de Commarque

Workshops ohne Reservierung oder Aufpreis (Bogenschießen, Steinbildhauerei, Musik am Ursprung…) und Aktivitäten mit Reservierung: Abseilen vom Bergfried und Escape Game!

Italiano :

Laboratori gratuiti (tiro con l’arco, intaglio della pietra, musica antica, ecc.) e attività su prenotazione: discesa in corda doppia dalle segrete e gioco di fuga!

Espanol : Les vacances d’été au Château de Commarque

Talleres gratuitos (tiro con arco, talla en piedra, música antigua, etc.) y actividades con reserva previa: ¡descenso en rápel desde la mazmorra y juego de escape!

