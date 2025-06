Les vacances d’été au Donjon et Manoir de la Salle le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 1 juillet 2025 10:00

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

10h 19h. Venez participer aux ateliers fossiles et créatures fantastiques avec Mélody, et aux ateliers d’herboristerie pratique avec Catherine! Inclus dans le billet d’entrée

-Atelier d’herboristerie pratique Les mardis de Juillet et Août le matin à 10h30

-Ateliers Fossiles et Créatures Fantastiques Les mercredis de Juillet & Août

Inclus dans le billet d’entrée .

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 72 88

10am 7pm. Come and take part in fossil and fantastic creature workshops with Mélody, and practical herbalism workshops with Catherine! Included in admission

10:00 19:00 Uhr. Nehmen Sie an den Fossilien- und Fantasiekreaturen-Workshops mit Mélody und den praktischen Kräuterkunde-Workshops mit Catherine teil! In der Eintrittskarte enthalten

dalle 10.00 alle 19.00. Partecipate ai laboratori sui fossili e sulle creature fantastiche con Mélody e ai laboratori pratici di erboristeria con Catherine! Incluso nel biglietto d’ingresso

de 10.00 a 19.00 h. Participe en los talleres de fósiles y criaturas fantásticas con Mélody, y en los talleres prácticos de herboristería con Catherine Entrada incluida

