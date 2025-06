Les vacances d’été au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire – Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies 7 juillet 2025 09:30

Les ateliers

Le chantier de fouilles (dès 8 ans lundis et jeudis), Les p’tits archers (5-7 ans lundis et mercredis), Les mains dans l’argile (dès 8 ans -les jeudis)

Partir en exploration :

Le grand jeu de piste (dès 8 ans mercredis et vendredis), Le petit jeu de piste (4-7 ans lundis et jeudis),

Les balades animées La mouthe, sur les traces de la vallée de l’Homme,

Les petits spectacles de l’été (contes) :

Les Enfants de la Préhistoire 5-10 ans mardis et jeudis

Ma vallée dans tous les sens 3-7 ans -lundis et mercredis

La médiathèque animée :

Dé-Livrez voe créativité ! Dès 6 ans mardis et vendredis

Dans ma vallée, il y a…Dès 6 ans lundis, mercredis, jeudis

Les petites histoires de la vallée 3-6 ans mardis et vendredis .

