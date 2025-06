Les vacances d’été au village troglodytique de la Madeleine Village troglodytique de la Madeleine Tursac 7 juillet 2025 09:30

Dordogne

Les vacances d’été au village troglodytique de la Madeleine Village troglodytique de la Madeleine Lieu-dit Le Petit Marzac Tursac Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 09:30:00

fin : 2025-08-31 20:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Le village troglodytique de la Madeleine vous propose des ateliers et des démonstrations de métiers anciens tous les jours de l’été. Démonstrations (incluses dans le prix du billet), ateliers (3€ à 25€)

Des Ateliers :

Nourrissage des animaux tous les jours de 07/07 au 31/08

Peinture préhistorique les mardis du 08/07 au 26/08 . Pour les enfants de 5 à 14 ans. 3€

Initiation à la forge mardi 08/07 et tous les mardis du 22/07 au 26/08. A partir de 15 ans. 25€

Gravure préhistorique les mercredis du 09/07 au 27/08 . Enfants de 5 à 14 ans. 3€

Soin cosmétique et visite du jardin médiéval les jeudis du 10/07 au 28/08. 12€

Des démonstrations (inclus dans le prix du billet)

Tailleur de lauze les vendredis du 04/07 au 22/08. Inclus dans le prix du billet

Pain à l’ancienne les dimanches du 06/07 au 24/08 de 9h30. Inclus dans le prix du billet

Forgeron mardi 08/07 et les mardis du 22/07 au 26/08. Inclus dans le prix du billet

Vannier les mercredis du 09/07 au 27/08. Inclus dans le prix du billet

Feuillardier les jeudis du 10/07 au 28/08. Inclus dans le prix du billet .

Village troglodytique de la Madeleine Lieu-dit Le Petit Marzac

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

English : Les vacances d’été au village troglodytique de la Madeleine

The troglodyte village of La Madeleine offers workshops and demonstrations of ancient crafts every day of the summer. Demonstrations (included in ticket price), workshops (3? to 25?)

German : Les vacances d’été au village troglodytique de la Madeleine

Das Höhlendorf La Madeleine bietet Ihnen im Sommer jeden Tag Workshops und Vorführungen alter Handwerke an. Vorführungen (im Eintrittspreis inbegriffen), Workshops (3? bis 25?)

Italiano :

Il villaggio troglodita di La Madeleine offre laboratori e dimostrazioni di artigianato tradizionale ogni giorno per tutta l’estate. Dimostrazioni (incluse nel prezzo del biglietto), laboratori (da 3 a 25 anni)

Espanol : Les vacances d’été au village troglodytique de la Madeleine

El pueblo troglodita de La Madeleine ofrece talleres y demostraciones de oficios tradicionales todos los días del verano. Demostraciones (incluidas en el precio de la entrada), talleres (de 3? a 25?)

