Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil

Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil mardi 15 juillet 2025 17:00:00.

Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil

Place des Fosses Jardins panoramiques de Limeuil Limeuil Dordogne

Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 17:00:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-07-15

A 15h30 et 17h. Mardis, mercredis et jeudis découvrez un jardin thématique et participez à un atelier en famille. Inclus dans le prix du billet (6,80€ à 9,80€)

3 fois par semaine, découvrez un jardin thématique et participez à un atelier en famille !

Mardis découverte du jardin médiéval et impression végétale. Apprenez davantage sur les plantes cultivées au moyen-âge et leurs usages ! Créer ensuite un tableau par le biais de l’impression végétale.

Mercredis découverte du jardin d’insectes et hôtel à insectes. Prenez conscience du rôle primordiale des insectes pollinisateurs et d’astuces pour bien les accueillir dans votre jardin ! Confectionner ensuite votre propre hôtel à insectes.

Jeudis découverte de jardin de l’apothicaire et macérat huileux. Éveillez vos sens en déambulant dans le jardin de l’apothicaire et retrouver les bienfaits des plantes médicinales/aromatiques sur le corps humain ! Réalisation ensuite un macérat huileux à base de menthe

Sans réservation et sans supplément de prix. .

Place des Fosses Jardins panoramiques de Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 26 13 jardins.panoramiques.limeuil@gmail.com

English : Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil

At 3.30pm and 5pm. Tuesdays, Wednesdays and Thursdays: discover a themed garden and take part in a family workshop. Included in ticket price (6.80? to 9.80?)

German : Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil

Um 15:30 und 17:00 Uhr. Dienstags, mittwochs und donnerstags: Entdecken Sie einen Themengarten und nehmen Sie an einem Workshop für die ganze Familie teil. Im Eintrittspreis enthalten (6,80? bis 9,80?)

Italiano :

Alle 15.30 e alle 17.00. Martedì, mercoledì e giovedì: scoprite un giardino a tema e partecipate a un laboratorio per famiglie. Incluso nel prezzo del biglietto (da 6.80 a 9.80)

Espanol : Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil

A las 15.30 y 17 h. Martes, miércoles y jueves: descubra un jardín temático y participe en un taller familiar. Incluido en el precio de la entrada (6,80? a 9,80?)

L’événement Les vacances d’été aux Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère