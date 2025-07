Les Vacances d’Été avec la Bicoque La Bicoque Gourdon

Les Vacances d’Été avec la Bicoque

La Bicoque 26, Avenue Gambetta Gourdon Lot

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-15

2025-07-07

Voilà l’été à La Bicoque, les ados y font toujours le plein d’énergie !

Doublage cinéma, street art photo, battle Jump scare, body paint, baignade, construction de cabane, aquapark, city stade, beach volley, bouée tractée, astronomie, chantier jeunes Payrignac, canyoning, water-polo, spéléo, canoë, séjour été à Biscarrosse…

La Bicoque 26, Avenue Gambetta Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 60 78 bicoque.ccqb@gmail.com

English :

It’s summer at La Bicoque, and teenagers are always on the go!

Film dubbing, street art photo, Jump scare battle, body paint, swimming, tree house building, aquapark, city stadium, beach volleyball, towed buoy, astronomy, Payrignac youth work camp, canyoning, water polo, caving, canoeing, summer holiday in Biscarrosse…

German :

Das ist der Sommer in La Bicoque, die Teenager tanken hier immer Energie!

Filmsynchronisation, Streetart-Fotografie, Jump Scare Battle, Bodypainting, Schwimmen, Hüttenbau, Aquapark, City Stadium, Beach Volleyball, Boje, Astronomie, Jugendcamp Payrignac, Canyoning, Wasserpolo, Höhlenforschung, Kanu, Sommeraufenthalt in Biscarrosse…

Italiano :

È estate a La Bicoque, e gli adolescenti sono ancora in piena attività!

Doppiaggio di film, foto di street art, Jump scare battle, body paint, nuoto, costruzione di case sull’albero, acquapark, stadio cittadino, beach volley, boa trainata, astronomia, campo di lavoro giovanile di Payrignac, canyoning, pallanuoto, speleologia, canoa, vacanze estive a Biscarrosse…

Espanol :

Es verano en La Bicoque, ¡y los adolescentes siguen a tope!

Doblaje de películas, foto de arte callejero, batalla de jump scare, body paint, natación, construcción de casas en los árboles, aquapark, estadio municipal, voley playa, boya remolcada, astronomía, campo de trabajo juvenil Payrignac, barranquismo, waterpolo, espeleología, piragüismo, vacaciones de verano en Biscarrosse…

