Les vacances d'hiver à Glanum

Mardi 17 février 2026 de 14h à 16h30.

Mardi 24 février 2026 de 14h à 16h30. Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

Participez aux vacances d’hiver sur le site archéologique de Glanum deux après-midi ludiques à partager avec vos enfants (dès 6-7 ans).

Visite et atelier permettront à vos enfants de découvrir ou redécouvrir le site en s’amusant.Enfants

Pendant les vacances de février, les ateliers de Glanum vous proposent des après-midis ludiques à partager avec vos enfants.

Les mardis 17 et 24 février, venez vous amuser en famille avec nous. Vous découvrirez plein de choses sur la vie de nos ancêtres de l’Antiquité !



Au programme



Mardi 17 février 14h Atelier Glanum à la lanterne Dès 7 ans

En cette période hivernale, remonte le temps et viens fabriquer une jolie lanterne en terre cuite comme dans l’Antiquité.



Mardi 24 février 14h Atelier En tenue d’époque Dès 6 ans

Un atelier pour s’habiller comme un gallo-romain et découvrir tout ce que cache (ou révèle) le vêtement dans l’Antiquité. Après ça, vous serez incollable ! Et pourquoi pas une petite séance photo à la fin pour garder le souvenir de cet après-midi ?



Réservation en ligne uniquement des participants via la billetterie du site .

Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 64 03 resa.glanum@monuments-nationaux.fr

English :

Take part in the spring holidays at the Glanum archaeological site: two fun-filled afternoons to share with your children (aged 6-7 and over).

A visit and a workshop will allow your children to discover or rediscover the site while having fun.

