LES VACANCES D’HIVER À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau
LES VACANCES D’HIVER À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau lundi 23 février 2026.
LES VACANCES D’HIVER À LA LUDO
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-03-03 12:00:00
Date(s) :
2026-02-23 2026-03-02
La ludothèque vous accueille pour prendre part a ses activités pour les vacances.
La ludothèque, pendant les vacances, sera fermée le
mercredi 4 mars, jeudi 5 mars, vendredi 6 mars ainsi que les samedis et dimanches. .
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60 ludo.montrejeau@la5c.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The toy library welcomes you to take part in its vacation activities.
L’événement LES VACANCES D’HIVER À LA LUDO Montréjeau a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE