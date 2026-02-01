LES VACANCES D’HIVER À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau

LES VACANCES D’HIVER À LA LUDO

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-03-03 12:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-03-02

La ludothèque vous accueille pour prendre part a ses activités pour les vacances.

La ludothèque, pendant les vacances, sera fermée le

mercredi 4 mars, jeudi 5 mars, vendredi 6 mars ainsi que les samedis et dimanches. .

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60 ludo.montrejeau@la5c.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The toy library welcomes you to take part in its vacation activities.

L’événement LES VACANCES D’HIVER À LA LUDO Montréjeau a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE