Les vacances d’hiver à la Maison du Piage Maison du Piage Fajoles

Les vacances d’hiver à la Maison du Piage

Maison du Piage 24, chemin des Cazalous Fajoles Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-25 2026-03-04

L’espace muséal de la Maison du Piage propose un voyage dans le temps de la Préhistoire, entre 40 000 et 30 000 ans avant notre ère, sur les traces des derniers Hommes de Néandertal et des premiers Hommes modernes

L’espace muséal de la Maison du Piage propose un voyage dans le temps de la Préhistoire, entre 40 000 et 30 000 ans avant notre ère, sur les traces des derniers Hommes de Néandertal et des premiers Hommes modernes.

Se sont-ils rencontrés ? Et s’il y avait un peu de Néandertal en vous ?

La visite permet aux plus petits de découvrir le monde des hommes préhistoriques et de l’archéologie à quoi ressemblaient les premiers hommes ? Comment vivaient-ils ? Comment le sait-on ?

Pour les plus grands, la visite permet de replacer dans leur contexte ses propres connaissances ainsi que les découvertes les plus récentes sur l’origine et l’évolution de l’homme.

.

Maison du Piage 24, chemin des Cazalous Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 85 71 99 86 contact@maisondupiage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The museum space at the Maison du Piage offers a journey back in time to Prehistory, between 40,000 and 30,000 BC, in the footsteps of the last Neanderthals and the first modern humans

L’événement Les vacances d’hiver à la Maison du Piage Fajoles a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Gourdon