Les Vacances d’Hiver à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès

La Médiathèque de Mouriès vous propose des activités pour les familles pendant les vacances d’hiver, du 14 au 26 février !Enfants

Organisé par la médiathèque La Regalido de Mouriès



Retrouvez le programme des vacances de février Images d’hiver !



Samedi 14 février 10h

Lecture pour petites oreilles un moment douceur autour d’histoires qui réchauffent

Durée 25 min Sur inscription

En famille, enfants de 0 à 3 ans



Mercredi 18 février 14h30

Ciné-goûter créatif moyen métrage, création manuelle et goûter offert

Durée 1h30 Sur inscription

En famille, enfants à partir de 4 ans



Vendredi 20 février 14h30

Atelier diorama paysage enneigé donnez vie à votre paysage de papier grâce au relief

Durée 2h30 Sur inscription

Tout âge à partir de 8 ans



Samedi 21 février 10h

Atelier diorama paysage enneigé donnez vie à votre paysage de papier grâce au relief

Durée 1h30 Sur inscription

En famille, enfants de 4 à 7 ans



Mercredi 25 février 15h

Atelier perce-neige, 1 fleur pour 1 000 histoires histoire partagée et création d’un marque-page en papier à recycler

Durée 1h Sur inscription

Enfants de 6 à 10 ans



Jeudi 19 et vendredi 20 février + mercredi 25 et jeudi 26 février 10h à 12h

Moment famille ateliers libres et sélection de livres pour des instants ensemble

Accès libre



Ouvert à tous

Informations et inscriptions auprès de la médiathèque par téléphone ou par mail .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

English :

The Mouriès Media Library is offering activities for families during the winter holidays, from 14 to 26 February!

