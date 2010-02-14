Les Vacances d’Hiver à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès
Les Vacances d’Hiver à la Médiathèque de Mouriès
Samedi 14 février 2026 à 10h.
Mercredi 18 février 2026 à 14h30.
Jeudi 19 février 2026 de 10h à 12h.
Vendredi 20 février 2026 à 14h30 et de 10h à 12h.
Samedi 21 février 2026 à 10h.
Mercredi 25 février 2026 à 15h et de 10h à 12h.
Jeudi 26 février 2026 de 10h à 12h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône
La Médiathèque de Mouriès vous propose des activités pour les familles pendant les vacances d’hiver, du 14 au 26 février !Enfants
Organisé par la médiathèque La Regalido de Mouriès
Retrouvez le programme des vacances de février Images d’hiver !
Samedi 14 février 10h
Lecture pour petites oreilles un moment douceur autour d’histoires qui réchauffent
Durée 25 min Sur inscription
En famille, enfants de 0 à 3 ans
Mercredi 18 février 14h30
Ciné-goûter créatif moyen métrage, création manuelle et goûter offert
Durée 1h30 Sur inscription
En famille, enfants à partir de 4 ans
Vendredi 20 février 14h30
Atelier diorama paysage enneigé donnez vie à votre paysage de papier grâce au relief
Durée 2h30 Sur inscription
Tout âge à partir de 8 ans
Samedi 21 février 10h
Durée 1h30 Sur inscription
Durée 1h30 Sur inscription
En famille, enfants de 4 à 7 ans
Mercredi 25 février 15h
Atelier perce-neige, 1 fleur pour 1 000 histoires histoire partagée et création d’un marque-page en papier à recycler
Durée 1h Sur inscription
Enfants de 6 à 10 ans
Jeudi 19 et vendredi 20 février + mercredi 25 et jeudi 26 février 10h à 12h
Moment famille ateliers libres et sélection de livres pour des instants ensemble
Accès libre
Ouvert à tous
Informations et inscriptions auprès de la médiathèque par téléphone ou par mail .
Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr
English :
The Mouriès Media Library is offering activities for families during the winter holidays, from 14 to 26 February!
