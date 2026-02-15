Les vacances d’hiver à la Micro folie Place Lafayette Brioude

Les vacances d’hiver à la Micro folie

Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-02-17

fin : 2026-02-20

Pour cette 1re semaine des vacances d’Hiver,, le musée numérique ouvre en mode libre pour vous laisser déambuler dans les collections. Ateliers, documentaires et casques de réalité virtuelles complètent un éventail de découvertes virtuelles.

Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr

English :

For the 1st week of the winter vacations, the digital museum opens in free mode, letting you wander through the collections. Workshops, documentaries and virtual reality headsets complete a range of virtual discoveries.

