Les vacances d’hiver à Lascaux IV Lascaux IV Montignac-Lascaux

Les vacances d’hiver à Lascaux IV

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-09

9h40 visites contées pour les enfants de 5 à 12 ans. 16h visites prestiges à la lueur des torches (déconseillée aux de 8 ans et non autorisée aux de 5 ans) . Réservation en ligne. 16€ à 35€ selon la visite choisie

– Des visites prestiges Unique, magique et pleine de mystère c’est une visite exclusive qui vous attend, à la lueur des torches. (2h). Déconseillée aux enfants de moins de 8 ans et non autorisée aux enfants de moins de 5 ans. Tous les jours à 16h.

– Des visites contées proposez à vos enfants une visite adaptée de Lascaux IV ! En compagnie d’un médiateur costumé, les jeunes aventuriers vont tenter de percer les mystères de Lascaux (1h). au moins un adulte devra suivre la visite guidée, qui débutera 10 minutes après la visite contée. Pour les 5 à 12 ans. Tous les jours à 9h40. .

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances d’hiver à Lascaux IV

9:40 am: Storytelling tours for children aged 5 to 12. 4pm: Prestigious torchlight tours (not recommended for under-8s and not permitted for under-5s). Book online. 16? to 35? depending on tour chosen

L’événement Les vacances d’hiver à Lascaux IV Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère