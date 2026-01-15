Les vacances d’hiver au Musée national de Préhistoire Rue du Musée Les Eyzies
Rue du Musée Musée National de Préhistoire Les Eyzies Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-03-08 12:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Pendant les vacances d’hiver, venez participer aux visites et ateliers proposés par le Musée national de Préhistoire.
Au Programme
Des visites
Visite découverte Les incontournables lundi, mercredi jeudi et vendredi à 14h15 (1h).
Visite découverte Trésors de la rivière lundi et jeudi à 16h (1h).
Visite découverte Un musée dans la vallée mercredi et vendredi à 16h (1h).
Des ateliers
Atelier Préhisto’Rigolo Lundi à 11h (1h).
Atelier Paélo Déco vendredi à 11h (1h).
Atelier Quand la cueillette fait recette jeudi à 11h (1h).
Février Gourmand Trésors de la rivière + dégustation Caviar Perle Noire mercredi à 10h30
Plus d’informations sur musee-prehistoire-eyzies.fr
Réservation obligatoire via affluences.com .
Rue du Musée Musée National de Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45
