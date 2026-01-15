Les vacances d’hiver au Musée national de Préhistoire Rue du Musée Les Eyzies

Les vacances d'hiver au Musée national de Préhistoire

Les vacances d’hiver au Musée national de Préhistoire Rue du Musée Les Eyzies samedi 7 février 2026.

Les vacances d’hiver au Musée national de Préhistoire

Rue du Musée Musée National de Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-03-08 12:30:00

Date(s) :
2026-02-07

Pendant les vacances d’hiver, venez participer aux visites et ateliers proposés par le Musée national de Préhistoire.

Au Programme
Des visites
Visite découverte Les incontournables lundi, mercredi jeudi et vendredi à 14h15 (1h).
Visite découverte Trésors de la rivière lundi et jeudi à 16h (1h).
Visite découverte Un musée dans la vallée mercredi et vendredi à 16h (1h).

Des ateliers
Atelier Préhisto’Rigolo Lundi à 11h (1h).
Atelier Paélo Déco vendredi à 11h (1h).
Atelier Quand la cueillette fait recette jeudi à 11h (1h).

Février Gourmand Trésors de la rivière + dégustation Caviar Perle Noire mercredi à 10h30

Plus d’informations sur musee-prehistoire-eyzies.fr
Réservation obligatoire via affluences.com   .

Rue du Musée Musée National de Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances d’hiver au Musée national de Préhistoire

L’événement Les vacances d’hiver au Musée national de Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère