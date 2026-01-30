Les vacances d’hiver au Parc du Thot Thonac
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-07
10h-17h. Plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire avec nos ateliers interactifs et animations pour toute la famille ! De 0€ à 3€
Partagez un moment d’émotions à la découverte des animaux et laissez-vous charmer par le cadre naturel du parc avec ce programme d’animations
Humains & animaux De la Préhistoire à nos jours
– 10h30 Les loups (RdV à l’enclos)
– 14h30 La faune sauvage européenne (du lundi au vendredi), (RdV accueil terrasse)
Cro-Magnon Expériences
– La grotte des Micromignons
Rdv à l’accueil (30 min) Pour les 3-5 ans. 3€/pers (6€ pour 2 1 enfant + 1 adulte obligatoire)
11h (du lundi au vendredi, sauf le 5/03). Découvrez l’art des cavernes avec votre tout petit
Atelier art pariétal
Rdv à l’accueil (45 min à 1h). Pour les + de 5 ans (3€/personne). Places limitées.
Miroir temporel à la rencontre des animaux disparus (11h30 16h).
Durée 20 min
Rencontre avec les soigneurs:
> 12h00 nourrissage des cerfs (Rdv à l’enclos)
> 15h nourrissage des loups (jeûne le vendredi), (Rdv à l’enclos) .
Parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44
English : Les vacances d’hiver au Parc du Thot
10am-5pm. Immerse yourself in the fascinating world of prehistory with our interactive workshops and activities for the whole family! From 0? to 3?
