Les vacances d’hiver au Parc du Thot Thonac

Les vacances d’hiver au Parc du Thot

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-07

10h-17h. Plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire avec nos ateliers interactifs et animations pour toute la famille ! De 0€ à 3€

Partagez un moment d’émotions à la découverte des animaux et laissez-vous charmer par le cadre naturel du parc avec ce programme d’animations

Humains & animaux De la Préhistoire à nos jours

– 10h30 Les loups (RdV à l’enclos)

– 14h30 La faune sauvage européenne (du lundi au vendredi), (RdV accueil terrasse)

Cro-Magnon Expériences

– La grotte des Micromignons

Rdv à l’accueil (30 min) Pour les 3-5 ans. 3€/pers (6€ pour 2 1 enfant + 1 adulte obligatoire)

11h (du lundi au vendredi, sauf le 5/03). Découvrez l’art des cavernes avec votre tout petit

Atelier art pariétal

Rdv à l’accueil (45 min à 1h). Pour les + de 5 ans (3€/personne). Places limitées.

Miroir temporel à la rencontre des animaux disparus (11h30 16h).

Durée 20 min

Rencontre avec les soigneurs:

> 12h00 nourrissage des cerfs (Rdv à l’enclos)

> 15h nourrissage des loups (jeûne le vendredi), (Rdv à l’enclos) .

Parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44

English : Les vacances d’hiver au Parc du Thot

10am-5pm. Immerse yourself in the fascinating world of prehistory with our interactive workshops and activities for the whole family! From 0? to 3?

