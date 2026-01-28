Les vacances d’hiver au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Les vacances d’hiver au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Dordogne

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:30:00

2026-02-09

10h-12h30/13h30-17h. Fouilles archéologiques, contes, enquête dans l’expo, activité manuelle, ateliers, balade animée. Sur réservation. 5€ à 11€

Pendant les vacances de février, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

– Chantier de fouilles mardis 9 et 16, mercredi 18/02. Dès 8 ans. 10h15.

– Les p’tits archéo mardis 10 et 17, vendredis 13 et 20/02. De 5 à 7 ans. 14h.

– Les mains dans l’argile mardi 17, jeudis 12 et 16, vendredis 13 et 20/02. A partir de 8 ans. 10h15.

– Balade animée La Mouthe, sur les traces de la vallée de l’Homme vendredi 13 et mardi 17/02. Dès 8 ans. 14h.

– Conte le jardin de mon voisin mardi 17, jeudis 12 et 19/02. De 3 à 5 ans. 11h.

– Conte ma vallée dans tous les sens mardi 10, vendredi 13, lundi 16, mercredi 18/02. De 3 à 7 ans. 11h.

– Activité Art pariétal lundis 9 et 16, mercredis 11 et 18/02. De 5 à 10 ans. 14h.

– Activité médiathèque Lectures Kamishibaï mardi 10, mercredi 18/02. De 4 à 7 ans. 16h.

Sur réservation. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English : Les vacances d’hiver au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

10am-12.30pm/13.30pm-5pm. Archaeological digs, storytelling, exhibition investigation, manual activities, workshops, guided tour. Reservations required. 5? à 11?

