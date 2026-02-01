Les vacances d’hiver au Potager des Princes Chantilly
17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-14
Ouverture du parc 14H00 17H00
Ouverture de la billetterie 14H00 15H30
Spectacle 15H30
Ouverture de la guinguette à 16H vente de crêpes
La Drôle de Journée de Giuseppe
Du 14 au 28 février 2026
Mise en scène Virginie Bienaimé
Avec Florent Pelayo
Résumé
Comme chaque matin, Giuseppe se réveille et s’apprête à affronter la routine du quotidien. Mais aujourd’hui, rien ne se passe comme prévu les objets semblent s’être donné le mot pour lui compliquer la vie. Et si, lorsque tout va de travers, ce n’était pas un hasard ? Une plume, envoyée comme un signe céleste, pourrait bien lui permettre de s’échapper du quotidien… et de changer son destin.
Une aventure drôle et tendre sur le courage de suivre ses rêves, à partager en famille.
Durée 30 min. Spectacle à partir de 4 ans
Avant le spectacle
Avant le spectacle, venez vous promener dans le parc.
(Jeu “Cherche et Trouve” Tout public)
Informations pratiques
Tarifs
Plein tarif 10 €
moins de 4 ans 8 €
– de 2 ans gratuit .
17 Rue de la Faisanderie Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 39 66 contact@potagerdesprinces.com
English :
Park opening: 2:00 pm 5:00 pm
Ticket office opens: 14H00 15H30
Show: 3:30 pm
Opening of the guinguette at 4pm: sale of crêpes
