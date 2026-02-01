Les vacances d’hiver au Potager des Princes Chantilly

Les vacances d’hiver au Potager des Princes

17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Ouverture du parc 14H00 17H00

Ouverture de la billetterie 14H00 15H30

Spectacle 15H30

Ouverture de la guinguette à 16H vente de crêpes

La Drôle de Journée de Giuseppe

Du 14 au 28 février 2026

Mise en scène Virginie Bienaimé

Avec Florent Pelayo

Résumé

Comme chaque matin, Giuseppe se réveille et s’apprête à affronter la routine du quotidien. Mais aujourd’hui, rien ne se passe comme prévu les objets semblent s’être donné le mot pour lui compliquer la vie. Et si, lorsque tout va de travers, ce n’était pas un hasard ? Une plume, envoyée comme un signe céleste, pourrait bien lui permettre de s’échapper du quotidien… et de changer son destin.

Une aventure drôle et tendre sur le courage de suivre ses rêves, à partager en famille.

Durée 30 min. Spectacle à partir de 4 ans

Avant le spectacle

Avant le spectacle, venez vous promener dans le parc.

(Jeu “Cherche et Trouve” Tout public)

Informations pratiques

Tarifs

Plein tarif 10 €

moins de 4 ans 8 €

– de 2 ans gratuit .

17 Rue de la Faisanderie Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 39 66 contact@potagerdesprinces.com

English :

Park opening: 2:00 pm 5:00 pm

Ticket office opens: 14H00 15H30

Show: 3:30 pm

Opening of the guinguette at 4pm: sale of crêpes

