Les vacances d’hiver pour les 7/12 ans Museum d’histoire naturelle Autun
Les vacances d’hiver pour les 7/12 ans Museum d’histoire naturelle Autun jeudi 12 février 2026.
Les vacances d’hiver pour les 7/12 ans
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12 15:30:00
Date(s) :
2026-02-12
Visite ludique Je fais mon paysage idéal . Approches sensoriels de la peinture qui s’accompagne d’une pratique des arts plastiques. .
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les vacances d’hiver pour les 7/12 ans
L’événement Les vacances d’hiver pour les 7/12 ans Autun a été mis à jour le 2026-01-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)