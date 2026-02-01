Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies
Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies Dordogne
Début : 2026-02-18 09:30:00
fin : 2026-02-27 12:30:00
2026-02-18
Pendant les vacances d’hiver, venez participer aux visites et ateliers proposés sur les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère.
Au Programme
Abri du poisson Partez à la découverte de ce saumon majestueusement sculpté et daté d’environ 25 000 ans ! Les 18 et 25/02 à 14h. Dès 7 ans
Gisement du Moustier Occupé en grande partie par les hommes de Néandertal, le site a révélé deux sépultures exceptionnelles au début du XXème siècle. Les 20 et 27/02 à 14h. Dès 7 ans
Gisement de Laugerie Haute l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région présentant des traces d’occupation humaine dès 24000 ans ! Les 18 et 25/02 à 16h. Dès10 ans
Gisement de la Ferrassie Site de référence pour la connaissance des hommes de Néandertal et de leurs pratiques funéraires en Europe. Les 19 et 26/02 à 14h. Dès 10 ans
Réservation en ligne .
English : Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
