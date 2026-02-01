Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies

Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-02-27 12:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Pendant les vacances d’hiver, venez participer aux visites et ateliers proposés sur les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère.

Au Programme

Abri du poisson Partez à la découverte de ce saumon majestueusement sculpté et daté d’environ 25 000 ans ! Les 18 et 25/02 à 14h. Dès 7 ans

Gisement du Moustier Occupé en grande partie par les hommes de Néandertal, le site a révélé deux sépultures exceptionnelles au début du XXème siècle. Les 20 et 27/02 à 14h. Dès 7 ans

Gisement de Laugerie Haute l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région présentant des traces d’occupation humaine dès 24000 ans ! Les 18 et 25/02 à 16h. Dès10 ans

Gisement de la Ferrassie Site de référence pour la connaissance des hommes de Néandertal et de leurs pratiques funéraires en Europe. Les 19 et 26/02 à 14h. Dès 10 ans

Réservation en ligne .

Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

L’événement Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Les Eyzies a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère