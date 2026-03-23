Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies
Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies mardi 7 avril 2026.
Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies Dordogne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-30 12:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Venez participer aux visites et ateliers proposés sur les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère.
Au Programme
Abri du poisson les 7, 8, 14 , 15, 21, 22 , 28, 29 04. Dès 7 ans
Gisement du Moustier les 9, 16, 23 et 30/04 à 14h. Dès 7 ans
Gisement de Laugerie Haute les 8, 22 et 29/04 à 16h. Dès10 ans
Gisement de la Ferrassie les 9, 16, 23 et 30/04 à 10h. Dès 10 ans
Gisement de la Micoque les 7, 14, 21, 28/04 à 10h. Dès 10 ans
Abri du Cap-Blanc, Grotte de Font de Gaume, Grotte des Combarelles ouverts toute l’année.
Réservation en ligne .
Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
L’événement Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Les Eyzies (Dordogne)
- Troc de graines et de plantes Les Eyzies 28 mars 2026
- Carnaval aux Eyzies Parking du PIP Les Eyzies 28 mars 2026
- Conférence Cartographier les sociétés sans éctiture et disparues un atlas de la préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies 31 mars 2026
- Rencontre avec Philippe Descola Relier culture, territoire et vivant en Périgord Musée national de Préhistoire Les Eyzies 4 avril 2026
- Salon artisans, créateurs Halle paysanne Les Eyzies 4 avril 2026