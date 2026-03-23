Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies

Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-30 12:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Venez participer aux visites et ateliers proposés sur les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère.

Au Programme

Abri du poisson les 7, 8, 14 , 15, 21, 22 , 28, 29 04. Dès 7 ans

Gisement du Moustier les 9, 16, 23 et 30/04 à 14h. Dès 7 ans

Gisement de Laugerie Haute les 8, 22 et 29/04 à 16h. Dès10 ans

Gisement de la Ferrassie les 9, 16, 23 et 30/04 à 10h. Dès 10 ans

Gisement de la Micoque les 7, 14, 21, 28/04 à 10h. Dès 10 ans

Abri du Cap-Blanc, Grotte de Font de Gaume, Grotte des Combarelles ouverts toute l’année.

Réservation en ligne .

Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

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English : Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

L’événement Les vacances d’hiver sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère