Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse, Bibliothèque de la Cité, Genève

Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse 24 février – 17 avril Bibliothèque de la Cité

Gratuit sur inscription

Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse

Vacances de février

Découvrir la musique baroque avec le mythe de Castor et Pollux

Le temps d’un atelier, les enfants découvriront la musique baroque à travers le mythe de Castor et Pollux et l’opéra du même nom. À cette occasion, une musicienne du Grand Théâtre leur présentera la viole de gambe, instrument baroque emblématique. Un atelier- partenariat avec le Grand Théâtre de Genève et la Bibliothèque de la Cité.

24, 25 et 26 février 2026 de 15h à 16h30

Âge : pour les enfants de 8 à 12 ans

Vacances d’avril

Chante avec…

Et si on apprenait à s’écouter et à chanter ensemble ? Avec l’aide d’une chanteuse lyrique, les enfants découvriront les secrets du chant. Vous inscrivez votre enfant à un atelier et nous vous convions à revenir le 17 avril à 16h30 pour un récital réunissant tous les enfants ayant participé à un des ateliers pendant la semaine. Un atelier- partenariat avec le Grand Théâtre de Genève et la Bibliothèque de la Cité.

15, 16 et 17 avril 2026 de 15h à 16h

Âge : 4 à 7 ans pour le 15 avril et de 8 à 12 ans pour les 16 et 17 avril

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève

GTG x Bibliothèque de la Cité

Joëlle Flumet