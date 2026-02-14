Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse, Bibliothèque de la Cité, Genève
Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse 24 février – 17 avril Bibliothèque de la Cité
Gratuit sur inscription
Début : 2026-02-24T15:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:30:00+01:00
Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse
Vacances de février
Découvrir la musique baroque avec le mythe de Castor et Pollux
Atelier vacances
Le temps d’un atelier, les enfants découvriront la musique baroque à travers le mythe de Castor et Pollux et l’opéra du même nom. À cette occasion, une musicienne du Grand Théâtre leur présentera la viole de gambe, instrument baroque emblématique. Un atelier- partenariat avec le Grand Théâtre de Genève et la Bibliothèque de la Cité.
24, 25 et 26 février 2026 de 15h à 16h30
Âge : pour les enfants de 8 à 12 ans
Vacances d’avril
Chante avec…
Atelier vacances
Et si on apprenait à s’écouter et à chanter ensemble ? Avec l’aide d’une chanteuse lyrique, les enfants découvriront les secrets du chant. Vous inscrivez votre enfant à un atelier et nous vous convions à revenir le 17 avril à 16h30 pour un récital réunissant tous les enfants ayant participé à un des ateliers pendant la semaine. Un atelier- partenariat avec le Grand Théâtre de Genève et la Bibliothèque de la Cité.
15, 16 et 17 avril 2026 de 15h à 16h
Âge : 4 à 7 ans pour le 15 avril et de 8 à 12 ans pour les 16 et 17 avril
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204
GTG x Bibliothèque de la Cité
Joëlle Flumet