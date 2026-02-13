Les vacances numériques de Février 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Les vacances numériques de Février 2026 21 février – 7 mars Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Et si le jeu vidéo nous en apprenait bien plus qu’on ne l’imagine sur les usages et pratiques numériques d’aujourd’hui?

Derrière chaque action, chaque niveau que vous explorez et parcourez dans un jeu vidéo, se cachent des pratiques numériques bien précises.

Le jeu vidéo investit de nombreux domaines: la création visuelle et sonore, la programmation, l’intelligence artificielle, la photogrammétrie… Il a d’ailleurs contribué à leurs développements et leurs diffusions en les rendant accessibles et ludiques.

Le jeu vidéo est un véritable terrain d’apprentissage et d’innovation technologique pour comprendre le numérique d’aujourd’hui.

Pendant ces vacances, petits et grands, ne vous contentez plus seulement d’être spectateur ou joueur, découvrez le jeu vidéo sous un nouvel angle, entre pratique et immersion dans ses coulisses.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Que vous soyez petits ou grands, en famille ou entre amis, venez participer à des ateliers gratuits pour découvrir et explorer les pratiques et usages du numérique. numérique vacances

