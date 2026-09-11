Les vacances pour les 6/12 ans Museum d’histoire naturelle Autun
jeudi 22 octobre 2026 · Museum d'histoire naturelle · Autun
Informations pratiques
Autun
Les vacances pour les 6/12 ans
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:30:00
fin : 2026-10-22 17:20:00
Date(s) :
2026-10-22
Modelage. Découvre la merveilleuse sensation de la terre crue sur tes mains et fait ressortir les formes. .
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38
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English : Les vacances pour les 6/12 ans
L’événement Les vacances pour les 6/12 ans Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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