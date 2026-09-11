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AGENDA · Autun

Les vacances pour les 6/12 ans Museum d’histoire naturelle Autun

jeudi 22 octobre 2026 · Museum d'histoire naturelle · Autun

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Museum d'histoire naturelle
Adresse
Impasse Rollet
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Autun

Les vacances pour les 6/12 ans

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:30:00
fin : 2026-10-22 17:20:00

Date(s) :
2026-10-22

Modelage. Découvre la merveilleuse sensation de la terre crue sur tes mains et fait ressortir les formes.   .

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 

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English : Les vacances pour les 6/12 ans

L’événement Les vacances pour les 6/12 ans Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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