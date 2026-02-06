Les Vacances sportives et culturelles Périgueux

Les Vacances sportives et culturelles

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Le service des Sports propose des activités sportives et culturelles à destination des 6/11 ans. Elles se déroulent par demi-journées, le matin ou l’après-midi, en fonction de l’âge de l’enfant.

Inscription obligatoirement à la semaine auprès du service des Sports, à la Filature de l’Isle. Fin des inscriptions le vendredi 6 février, dans la limite des places disponibles. .

