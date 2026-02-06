Les Vacances sportives et culturelles Périgueux
Les Vacances sportives et culturelles Périgueux vendredi 20 février 2026.
Les Vacances sportives et culturelles
15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le service des Sports propose des activités sportives et culturelles à destination des 6/11 ans. Elles se déroulent par demi-journées, le matin ou l’après-midi, en fonction de l’âge de l’enfant.
Inscription obligatoirement à la semaine auprès du service des Sports, à la Filature de l’Isle. Fin des inscriptions le vendredi 6 février, dans la limite des places disponibles. .
15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Vacances sportives et culturelles
L’événement Les Vacances sportives et culturelles Périgueux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Communal de Périgueux