Les vaches de Monsieur Yoshizawa Bibliothèque Centre-Ville Grenoble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T11:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

En 2011, lors de l’accident nucléaire de Fukushima, M. Yoshizawa, éleveur japonais, a vu sa vie basculer. Il a en effet refusé d’abattre son troupeau et est resté dans la zone interdite.

Lorsqu’il a eu connaissance de cette histoire, l’artiste plasticien Yves Monnier lui a proposé de réaliser les portraits de l’ensemble des 350 vaches irradiées.

L’artothèque possède 8 de ces portraits en sérigraphie, présentés au mois d’octobre à la bibliothèque Centre-Ville.

Bibliothèque Centre-Ville 10 Rue de la République, 38000 Grenoble, France

Yves Monnier