Les Vagabondes – Nouvelles acquisitions 2025 École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Avec le soutien du Centre national des arts plastiques, du Département de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes, dans le cadre du programme Artothèques et ruralités dont l’école des beaux-arts est lauréate, le showroom présente les dernières acquisitions de 2025 avec l’exposition « Les Vagabondes », suite à un appel à candidatures auprès des alumniæ, ainsi qu’une sélection d’œuvres d’artistes invités et de diplômés 2024. Un panorama éclectique des pratiques artistiques contemporaines : photographie, peinture, dessin, volume… Ces œuvres semblent dessiner de nouveaux paysages où se cristallisent mondes subtils, hybridation sensible et profondeur mentale. Elles seront destinées à se déployer grâce au Plan Artothèques en ruralité auprès des habitants, principalement dans les Ehpad, médiathèques, pour trois années, avec le soutien du Département de Loire-Atlantique. Exposition du 14 novembre au 13 décembre 2025 :mercredi au samedi de 14h à 18h Vernissage mercredi 12 novembre 2025 à 18h30

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

https://beauxartsnantes.fr/fr/les-vagabondes