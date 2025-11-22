Les Vaginites

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les Vaginites c’est un trio électro-punk prolo. Quand on leur demande pourquoi elles ont choisi ce nom, elles répondent parce qu’il faut que ça gratte .

Audrey Chamot, Corinne Masiéro et Stéphanie Chamot composent ce trio brut aux voix désétouffées, aux sons sexuellement incorrects. Dans leurs chansons elles parlent des violences faites aux femmes et aux enfants, de harcèlement et d’agressions sexuelles. Les Vaginites donnent la parole à toutes les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas la prendre en chantant, criant, hurlant des mots parfois crus ou choquant où elles décrivent la réalité des actes qui constituent un viol ou un inceste. .

L'événement Les Vaginites Bellac a été mis à jour le 2025-11-12