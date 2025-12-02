Les Vagues du Chaos 2 Rue Jacques Prévert Trégunc

Les Vagues du Chaos 2

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 00:30:00

Date(s) :

2026-01-17

La soirée hivernale rock est de retour au Sterenn, en partenariat avec la Vonologie, pour une soirée punk/metal avec 4 groupes de la scène bretonne et nationale, mettant en avant la présence féminine.

SPONT AR STAD (Anarcho Punk BZH) Nouveau groupe de punk chanté en breton, inspiré par le punk anglais, avec un LP sorti en octobre 2025.

MARIA TAREY (Punk Hardcore BZH) Groupe de Vannes offrant un punk hardcore énergique, avec des morceaux percutants comme J’irais vomir chez vous et D*ck pic .

MEURTRIERES (Heavy Lyon) Groupe lyonnais alliant heavy et NWOBHM, avec un son puissant et des vocals féminins, sorti Ronde de nuit en 2023.

GRAVEKULT (Black N’Roll Nantes) Groupe nantais de black punk inspiré par les films de série Z, avec un son frais et vintage à la Devil Mast .

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 20 95 93

