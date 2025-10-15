les Vaillantes Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

La vaillance a pour objectif l’accès à la liberté et à l’estime de soi. Elle implique une forme de courage par le corps qui est représenté avec puissance dans les monologues des trois jeunes filles du recueil Le Ramadan de la parole.

Dans les trois monologues du recueil de Jeanne Benameur, Le ramadan de la parole, trois jeunes filles expriment leur insurrection contre ce qui va à l’encontre de leur liberté. Évoluant dans des époques et des contextes socio-culturels différents, chacune s’oppose à sa manière aux diktats et aux injonctions.



Vaillantes, elles se rejoignent dans une aspiration commune, celle de mener leur vie librement en s’opposant au jugement et au regard que la société porte sur celles qui cherchent à s’affranchir des codes et des assignations.



Qu’elles évoluent dans un univers bourgeois et corseté des années 1920, dans une famille de culture musulmane ou dans une relation fusionnelle malmenée par les choix de vie d’une mère, leur parole prend corps et leur donne la force de s’opposer.



C’est au cours d’une discussion téléphonique avec Jeanne Benameur que ce titre, Les Vaillantes, a émergé. Le terme féminin de vaillance signifie plein de bravoure, plein de courage, de valeur pour se battre. Et dans une signification plus ancienne, la vaillante est celle qui vaut quelque chose . .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Valor is about access to freedom and self-esteem. It implies a form of courage through the body, which is powerfully represented in the monologues of the three young girls in the collection Le Ramadan de la parole.

German :

Die Tapferkeit zielt auf den Zugang zu Freiheit und Selbstwertgefühl ab. Sie beinhaltet eine Form von Mut durch den Körper, der in den Monologen der drei Mädchen in der Sammlung Le Ramadan de la parole kraftvoll dargestellt wird.

Italiano :

Il valore è il raggiungimento della libertà e dell’autostima. Implica una forma di coraggio attraverso il corpo, che viene rappresentata con forza nei monologhi delle tre ragazze della raccolta Le Ramadan de la parole.

Espanol :

El valor consiste en alcanzar la libertad y la autoestima. Implica una forma de valentía a través del cuerpo, que está poderosamente representada en los monólogos de las tres jóvenes de la colección Le Ramadan de la parole.

