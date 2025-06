Les Vaillants à la Baronnie Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon 12 juillet 2025 12:00

Retrouvons-nous le samedi 12 ou le dimanche 13 juillet 2025 à partir de 12h au domaine de la baronnie de Bretteville-sur-Odon, juste à côté de Caen.

LE LIEU ET LE PROGRAMME

Prenez place dans la grange à dîmes du domaine, dont l’origine est antérieure au Xème siècle !

Le domaine est situé à 10 minutes de Caen. C’est dans ce magnifique lieu que le banquet la journée va se dérouler.

À partir de 12h00, un apéro permettra de briser la glace puis nous festoierons tous ensemble dans une belle ambiance.

Qui dit banquet dit chansons la troupe de musiciens Coin de Rue viendra ambiancer ce banquet avec des chants de tables. Léo sera également là pour vous ravir les oreilles avec son accordéon !

Comme à chaque banquet, on vous prépare des carnets de chants pour que vous puissiez vous aussi donner de la voix !

LE MENU

Il reste encore en cours de préparation mais vous dégusterez des produits 100% locaux préparés par des producteurs locaux.

Dans les grandes lignes ça sera :

– Apéro, bières et vin blanc & bouchées apéritives.

– Charcuterie locale

– Cochon grillé de la Table des Vaillants avec sa sauce champignons

– Fromages locaux

– Dessert du coin

Chaque plat sera accompagné de son verre de vin.

Les boissons qui accompagneront le banquet

– Bières locales

– Vin blanc (Lafont Fourcat)

– Vin rouge (Château La Rode 2016)

– Boissons sans alcool à disposition

L’ADRESSE

Domaine de la Baronnie

8 Rue de la Baronnerie

14760 Bretteville-sur-Odon

INFORMATIONS PRATIQUES

RDV à partir de 12h00.

Début du repas à 13h

Fin du repas à 17h

Puis, nous mettons en place une piste de danse et on poursuit la journée en chantant et en dansant.

Fin de la journée vers 19h.

STYLE VESTIMENTAIRE

Qui dit banquet de bons vivants dit bonne franquette !

Évidemment, on évite les costumes, le banquet des vaillants c’est pas vraiment la startup nation mais plutôt ambiance famille Ingalls.

SÉCURITÉ

On peut s’amuser sans se mettre en danger On n’oublie pas celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas.

On se voit bientôt !

Les Vaillants

Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon

Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 6 50 93 57 02 info@vaillants.fr

English : Les Vaillants à la Baronnie

Let’s get together on Saturday July 12 or Sunday July 13, 2025, starting at 12 noon at the Domaine de la Baronnie in Bretteville-sur-Odon, just outside Caen.

LOCATION AND PROGRAM

Take a seat in the estate?s tithe barn, which dates back to before the 10th century!

The estate is located 10 minutes from Caen. It’s in this magnificent setting that the day’s banquet will take place.

Starting at 12:00, an aperitif will break the ice, and then we’ll all feast together in a great atmosphere.

A banquet means a sing-along: the musical troupe Coin de Rue will be on hand to liven up the banquet with table songs. Léo will also be there to delight your ears with his accordion!

As with every banquet, we’ll be preparing song books so that you too can give your all!

THE MENU

We’re still working on it, but you’ll be enjoying 100% local produce prepared by local producers.

In broad terms, it will be :

– Aperitif, beers and white wine & appetizers.

– Local charcuterie

– Cochon grillé de la Table des Vaillants with mushroom sauce

– Local cheeses

– Local desserts

Each dish will be accompanied by a glass of wine.

Drinks to accompany the banquet:

– Local beers

– White wine (Lafont Fourcat)

– Red wine (Château La Rode 2016)

– Non-alcoholic drinks available

THE ADDRESS

Domaine de la Baronnerie

8 Rue de la Baronnerie

14760 Bretteville-sur-Odon

PRACTICAL INFORMATION

Meeting point from 12:00 pm.

Lunch starts at 1pm

Lunch ends at 5pm

Then we set up a dance floor and continue the day with song and dance.

End of the day around 7pm.

STYLE OF DRESS

A banquet of bon vivants means a bon franquette!

Of course, you’ll want to avoid suits, as the banquet des vaillants isn’t really about the startup nation, but more about the Ingalls family.

SAFETY

You can have fun without putting yourself in danger Remember: « The one who drives is the one who doesn’t drink

See you soon!

Les Vaillants

German : Les Vaillants à la Baronnie

Treffen Sie uns am Samstag, dem 12. oder Sonntag, dem 13. Juli 2025, ab 12 Uhr auf dem Anwesen der Baronie Bretteville-sur-Odon, gleich neben Caen.

DER ORT UND DAS PROGRAMM

Nehmen Sie in der Zehntscheune des Landgutes Platz, deren Ursprung vor dem 10. Jahrhundert liegt!

Das Anwesen liegt nur 10 Minuten von Caen entfernt. An diesem wunderschönen Ort wird das Bankett des Tages stattfinden.

Ab 12 Uhr wird es einen Aperitif geben, um das Eis zu brechen, und dann werden wir alle zusammen in einer schönen Atmosphäre feiern.

Die Musikergruppe « Coin de Rue » wird das Bankett mit Tischgesängen untermalen. Léo wird auch da sein, um Ihre Ohren mit seinem Akkordeon zu erfreuen!

Wie bei jedem Bankett halten wir Gesangsbücher für Sie bereit, damit auch Sie Ihre Stimme erheben können!

DAS MENÜ

Es wird noch vorbereitet, aber Sie werden 100% lokale Produkte genießen, die von lokalen Produzenten zubereitet werden.

In groben Zügen wird es sein:

– Aperitif, Bier und Weißwein & Aperitifhäppchen.

– Lokale Wurstwaren

– Gegrilltes Schwein von « La Table des Vaillants » mit Pilzsauce

– Käse aus der Region

– Dessert aus der Region

Zu jedem Gericht wird ein Glas Wein serviert.

Getränke, die das Bankett begleiten werden:

– Lokale Biere

– Weißwein (Lafont Fourcat)

– Rotwein (Château La Rode 2016)

– Alkoholfreie Getränke stehen zur Verfügung

DIE ADRESSE

Domaine de la Baronnie

8 Rue de la Baronnerie

14760 Bretteville-sur-Odon

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

RDV ab 12.00 Uhr.

Beginn des Essens um 13.00 Uhr

Ende des Essens um 17.00 Uhr

Anschließend richten wir eine Tanzfläche ein und der Tag wird mit Gesang und Tanz fortgesetzt.

Ende des Tages gegen 19 Uhr.

KLEIDUNGSSTIL

Wer von einem Bankett mit guten Freunden spricht, muss auch gute Laune haben!

Das Bankett der Tapferen ist nicht gerade eine Startup-Nation, sondern eher eine Ingalls-Familie.

SICHERHEIT

Man kann sich amüsieren, ohne sich in Gefahr zu begeben Man darf nicht vergessen: « Derjenige, der fährt, ist derjenige, der nicht trinkt »

Wir sehen uns bald!

Die Tapferen

Italiano :

Ritroviamoci sabato 12 o domenica 13 luglio 2025 dalle ore 12.00 presso il Domaine de la Baronnie a Bretteville-sur-Odon, alle porte di Caen.

LUOGO E PROGRAMMA

Accomodatevi nel granaio della tenuta, che risale a prima del X secolo!

La tenuta si trova a 10 minuti da Caen. È in questa magnifica cornice che si svolgerà il banchetto della giornata.

A partire dalle 12.00 verrà servito un aperitivo per rompere il ghiaccio e poi si banchetterà tutti insieme in una grande atmosfera.

Il banchetto sarà accompagnato dalla musica: la troupe di musicisti Coin de Rue sarà a disposizione per animare il banchetto con canzoni da tavola. Anche Léo sarà presente per deliziare le vostre orecchie con la sua fisarmonica!

Come per ogni banchetto, prepareremo per voi dei libretti di canzoni, in modo che possiate cantare anche voi!

IL MENU

È ancora in fase di preparazione, ma potrete gustare il 100% di prodotti locali preparati da produttori locali.

A grandi linee, si tratterà di

– Aperitivo, birre e vino bianco e antipasti.

– Salumi locali

– Cochon grillé de la Table des Vaillants con salsa ai funghi

– Formaggi locali

– Dolci locali

Ogni piatto sarà accompagnato da un bicchiere di vino.

Bevande per accompagnare il banchetto:

– Birre locali

– Vino bianco (Lafont Fourcat)

– Vino rosso (Château La Rode 2016)

– Bevande analcoliche disponibili

L’INDIRIZZO

Domaine de la Baronnerie

8 Rue de la Baronnerie

14760 Bretteville-sur-Odon

INFORMAZIONI PRATICHE

Punto d’incontro dalle ore 12.00.

Inizio del pranzo alle 13.00

Fine del pasto alle 17.00

Poi si allestisce una pista da ballo e si continua la giornata con canti e balli.

Fine della giornata verso le 19.00.

STILE DI VESTITO

Un banchetto di bon vivants è una bon franquette!

Ovviamente, evitate di vestirvi in modo stravagante, poiché il banchetto non riguarda la nazione start-up, ma piuttosto la famiglia Ingalls.

SICUREZZA

Potete divertirvi senza mettervi in pericolo Non dimenticate: « chi guida è colui che non beve »

A presto!

Les Vaillants

Espanol :

Reunámonos el sábado 12 o el domingo 13 de julio de 2025 a partir de las 12.00 horas en el Domaine de la Baronnie en Bretteville-sur-Odon, a las afueras de Caen.

LUGAR Y PROGRAMA

Siéntese en el granero de la finca, que data de antes del siglo X

La finca se encuentra a 10 minutos de Caen. En este magnífico marco tendrá lugar el banquete del día.

A partir de las 12.00 horas, se servirá un aperitivo para romper el hielo y, a continuación, todos juntos nos daremos un festín en un gran ambiente.

El banquete irá acompañado de música: la compañía de músicos Coin de Rue amenizará el banquete con canciones de sobremesa. Léo también estará presente para deleitar sus oídos con su acordeón

Como en cada banquete, le prepararemos cancioneros para que usted también pueda cantar

EL MENÚ

Todavía se está preparando, pero disfrutará de productos 100% locales elaborados por productores locales.

A grandes rasgos, será

– Aperitivo, cervezas y vino blanco y aperitivos.

– Embutidos locales

– Cochon grillé de la Table des Vaillants con salsa de setas

– Quesos locales

– Postres locales

Cada plato irá acompañado de una copa de vino.

Bebidas para acompañar el banquete :

– Cervezas locales

– Vino blanco (Lafont Fourcat)

– Vino tinto (Château La Rode 2016)

– Bebidas sin alcohol disponibles

LA DIRECCIÓN

Domaine de la Baronnerie

8 Rue de la Baronnerie

14760 Bretteville-sur-Odon

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Punto de encuentro a partir de las 12h.

Comida a partir de las 13h

Fin de la comida a las 17 h

A continuación, montamos una pista de baile y continuamos la jornada cantando y bailando.

Fin de la jornada sobre las 19.00 horas.

ESTILO DE VESTIR

¡Un banquete de bon vivants es una bon franquette!

Obviamente, querrá evitar llevar trajes, ya que el banquete no trata realmente de la nación emergente, sino más bien de la familia Ingalls.

SEGURIDAD

Puedes divertirte sin ponerte en peligro No lo olvides: « el que conduce es el que no bebe »

Hasta pronto

Les Vaillants

