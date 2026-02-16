Les Valentinoises formidables Hôtel de Ville de Valence Valence
Hôtel de Ville de Valence 1, place de la Liberté Valence Drôme
Début : Dimanche 2026-03-05
fin : 2026-03-13
2026-03-05
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l’occasion pour la Ville de Valence de rappeler son engagement en faveur de l’égalité et de la justice sociale.
Hôtel de Ville de Valence 1, place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 33 anne.coppel@mairie-valence.fr
English :
March 8, International Women?s Rights Day, is an opportunity for the City of Valence to reiterate its commitment to equality and social justice.
