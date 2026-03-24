Les Valhandises spectacle Au gré des saisons Salle polyvalente Uzos

Les Valhandises spectacle Au gré des saisons

Salle polyvalente 24 Route de Nay Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Dans le cadre de MARS ATTAQUE, le mois de lutte contre les discriminations à PAU du 30 mars au 18 avril 2026.

L’association Arts Muse et vous présente AU GRÉ DES SAISONS , interprété par 22 comédiens en situation de handicap.

Dans ce spectacle original, la troupe vous invite à un voyage poétique et sensible à travers les saisons de la vie. Entre théâtre, danse et musique, les comédiens et danseurs explorent les émotions, les rencontres et les transformations qui rythment notre existence.

Printemps, été, automne, hiver… Chaque saison devient une métaphore des étapes de la vie renouveau, joie, changement, souvenirs et espoir.

Un spectacle inclusif, touchant et universel, où chacun trouve sa place et partage la scène avec authenticité.

90 minutes de sourires et d’émotions garantis. .

Salle polyvalente 24 Route de Nay Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 02 83 22 lesvalhandises@gmail.com

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English : Les Valhandises spectacle Au gré des saisons

L’événement Les Valhandises spectacle Au gré des saisons Uzos a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau