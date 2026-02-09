LES VALISES D’ARGILE Sète

LES VALISES D’ARGILE

Inspirés par l’interprétation des œuvres Tableaux-valises de Daniel Dezeuze, nous explorerons la symbolique du voyage en façonnant une structure d’argile enrichie de matériaux et d’imprimés surprises. Venez créer votre valise singulière en vue d’un tour du monde rêvé et coloré !Technique Sculpture-Modelage-AssemblagePublics enfants à partir de 6 ans et familles.Avec l’artiste Hélène Cazes .

English :

Inspired by Daniel Dezeuze?s Tableaux-valises, we?ll explore the symbolism of travel by shaping a clay structure enriched with surprise materials and prints.

