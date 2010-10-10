Valros

LES VALROSSIGNOLS FONT LEUR FERIA

Valros Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Envie de profiter d’une soirée placée sous le signe de la fête ? Les ValRossignols vous invitent à leur Féria sur l’Esplanade de Valros. Au programme concert, ambiance festive et soirée conviviale !

Les ValRossignols vous donnent rendez-vous à l’Esplanade de Valros, pour une Féria haute en couleur et en musique. Ambiance festive garantie ! Venez profiter d’un concert, au cœur d’une soirée conviviale et animée. Côté restauration, des assiettes de tapas seront proposées sur place, avec un dessert offert. Une buvette sera également à votre disposition, avec de la sangria. Pour l’occasion, un dress code est recommandé venez habillés en blanc et rouge, comme dans une véritable féria. Une soirée idéale pour danser et chanter, au rythme de la musique des ValRossignols ! .

Valros 34290 Hérault Occitanie +33 6 33 62 81 14 mairie@valros.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for an evening of festivities? The ValRossignols invite you to their Féria on the Esplanade de Valros. On the program: concert, festive atmosphere and convivial evening!

L’événement LES VALROSSIGNOLS FONT LEUR FERIA Valros a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34