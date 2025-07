Les Variééts Toute une histoire ! (1963-2024) Couffé

Les Variééts Toute une histoire ! (1963-2024) Couffé dimanche 28 septembre 2025.

Les Variééts Toute une histoire ! (1963-2024)

1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Documentaires sur Les Variétés de 1963 à 2024

L’Association Loisirs et Culture vous propose un documentaire sur Les Variétés de 1963 à 2024, réalisé par Antonio RUIZ et Pascale ROBERT, le dimanche 28 septembre 2025 à 15h00, au Théâtre Althéa.

L’occasion de se remémorer quelques souvenirs à travers des témoignages et vidéos.

Entrée Prix libre

Pas de réservation. .

1 Rue des Marronniers Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire alc.ateliers@gmail.com

English :

Documentaries on Les Variétés from 1963 to 2024

German :

Dokumentarfilme über Les Variétés von 1963 bis 2024

Italiano :

Documentari su Les Variétés dal 1963 al 2024

Espanol :

Documentales sobre Les Variétés de 1963 a 2024

L’événement Les Variééts Toute une histoire ! (1963-2024) Couffé a été mis à jour le 2025-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis