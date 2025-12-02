Les Variétés de Couffé Salle de l’Althéa Couffé

Les Variétés de Couffé

Salle de l’Althéa 1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Les Variétés de Couffé sont de retour en février 2026 !

L’association vous propose chaque année un spectacle d’environ 2 heures, mêlant sketchs, chants, danses avec comme fil rouge celui de vous faire passer un agréable moment avec nous !

Prenez place et laissez-vous emporter dans un voyage coloré ou se mêlera rires et émotions en tout genre. .

Les Variétés de Couffé are back in February 2026!

