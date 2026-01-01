Les Variétés des Saltimbanques Vallons-de-l’Erdre

Les Variétés des Saltimbanques

Salle du Patronage Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08

Les Saltimbanques de Freigné présentent leurs spectacles du 24 janvier au 8 février salle du patronage route de Saint Mars La Jaille , moments de plaisirs à partager pour toutes générations.

Mélange de chants, de sketchs, d’intermèdes et de danses par la troupe des Saltimbanques Vallonais.

Sur réservation. .

Salle du Patronage Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 66 32 72

English :

Les Saltimbanques de Freigné present their shows from January 24 to February 8 at the Salle du Patronage on the Saint Mars La Jaille road, offering fun for all generations.

