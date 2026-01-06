Les Variets au musée Les Préamburlesques Le Préambule Ligné
Le Préambule Avenue Beethoven Ligné Loire-Atlantique
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
En février, retrouvez la section des Varièt’s des Préamburlesques dans un spectacle mêlant sketches, danses et chants, écrits et mis en scène par les bénévoles de l’association.
Réservez vos places dès maitenant. .
Le Préambule Avenue Beethoven Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 14 48 52
In February, join the Varièt’s section of the Préamburlesques in a show combining sketches, dance and song, written and directed by the association’s volunteers.
