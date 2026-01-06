Les Variets au musée Les Préamburlesques Le Préambule Ligné

Les Variets au musée Les Préamburlesques

Le Préambule Avenue Beethoven Ligné Loire-Atlantique

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

En février, retrouvez la section des Varièt’s des Préamburlesques dans un spectacle mêlant sketches, danses et chants, écrits et mis en scène par les bénévoles de l’association.

Plus d’informations à venir.

Réservez vos places dès maitenant. .

English :

In February, join the Varièt’s section of the Préamburlesques in a show combining sketches, dance and song, written and directed by the association’s volunteers.

