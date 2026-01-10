Les végétaux ressources de mon jardin Communauté de communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Les végétaux ressources de mon jardin

Communauté de communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-09 14:00:00

fin : 2026-03-09 16:00:00

Date(s) :

2026-03-09

Découvrez, lors d’un atelier pratique, comment valoriser les tailles de haies et leur donner une seconde vie dans votre jardin.

Communauté de communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

English : Plants: resources for my garden

Find out in a hands-on workshop how to recycle hedge trimmings and give them a second life in your garden.

