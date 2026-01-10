Les végétaux ressources de mon jardin Communauté de communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Les végétaux ressources de mon jardin

Communauté de communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

2026-04-20

Tondre plus haut pour tondre moins ! Découvrez des astuces simples pour une tonte plus efficace. À la clé un sol plus vivant, une pelouse plus résistante et nettement moins de déchets de tonte.

Communauté de communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

English : Plants: resources for my garden

Mow higher to mow less! Discover simple tips for more efficient mowing. The result: livelier soil, a more resilient lawn and considerably less grass clippings.

