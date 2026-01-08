Les véhicules anciens jouent les stars lors de la

26e Traversée de Paris hivernale Parvis sud du château de Vincennes Paris Dimanche 25 janvier, 07h30 Entrée libre pour les spectateurs

La Traversée de Paris, organisée par Vincennes en Anciennes, sera l’introduction à la grande fête des véhicules anciens que représente le salon Rétromobile (28 au 1er février).

Il s’agit du plus grand rassemblement de véhicules anciens dans la capitale ( automobiles, motos, vélos, bus, utilitaires légers, tracteurs). Ils ne seront pas moins de 800 à effectuer un périple qui s’élancera de l’esplanade du château de Vincennes pour une boucle de 37 km. Pour ceux qui le souhaitent le déjeuner s’effectuera sur la Seine, les véhicules parcourront alors 23 km.

Véritable musée vivant ambulant, la Traversée accueille des marques disparues

(Amilcar, Simca, Talbot, Panhard, Delage, Delahaye, Trabant, Monet-Goyon, Dollar, Zündapp….), met à l’honneur des voitures populaires (2 CV, Traction, Ami 6). Les Rolls Royce, Facel Vega, Bugatti rutilent. Les motos et motocyclettes roulent de concert tout comme les tracteurs et les vélos. Les bus Renault des années 30 à plateforme embarquent le public inscrit (nombre de places limité).

La Traversée offre un panorama des marques à travers le monde : françaises, allemandes, italiennes, suédoises, anglaises, américaines, japonaises….

Les voitures déjà inscrites : Ford type A Deluxe 40 B de 1931, Ford B de 1932, Chevrolet Bel Air Cabriolet de 1953, Volvo PV 544 de 1960, Jaguar MK2 de 1963, Rolls Royce Silver Cloud III 1964, Peugeot 504 cabriolet de 1969, Matra 530 de 1970, BMW E9 30 CSI de 1973, Cournil SDC 14 de 1978, Jaguar XJ-S 1988. Du côté des motocyclettes : Nimbus GL 257 TA de 1937, Motobécane D45S de 1951, Zündapp ICS 125 de 1981.

Le parcours passera par quelques lieux représentatifs de la capitale : la porte Dorée dont le nom était initialement « la porte de l’orée du bois de Vincennes » raccourci en porte dorée. République où, il y a 10 ans le 11 janvier 2015, se tenait la grande manifestation Charlie. Les équipages feront le tour de la place de l’Étoile et passeront près de la Tour Eiffel (illuminée de1925 jusqu’en 1934 par la marque Citroën).

« La Traversée de Paris est l’occasion pour les passionnés de se retrouver pour un événement festif tout en admirant les sites emblématiques de la capitale. C’est l’occasion de montrer que le patrimoine roulant a un avenir. C’est un moment unique et de partage pour le public qui redécouvre les véhicules de son enfance » se réjouit Thierry Briet, Président de Vincennes en Anciennes.

**Informations pratiques**

Départ des véhicules du parvis sud du château de Vincennes : 7h15.

Places dans les bus : 10 € (inscription sur le site, dans la limite des places disponibles – RDV devant le Parc floral de Vincennes).

Points de passage :

Nation : 8h15-9h30

Etoile-Charles de Gaulle : 10h -11h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T07:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T13:00:00.000+01:00

https://www.vincennesenanciennes.com

Parvis sud du château de Vincennes Vincennes Quartier du Bel-Air Paris 75012 Paris



