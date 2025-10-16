Les Veillées de Mazille Salle de la Mairie Mazille

Les Veillées de Mazille

Salle de la Mairie Le Bourg Mazille Saône-et-Loire

Début : 2025-10-16 19:00:00

fin : 2025-10-16 20:30:00

La deuxième Veillée de Mazille se tiendra avec l’intervenant Dominique ERSTER écrivain et historien.

Dominique ERSTER a publié de nombreux ouvrages sur le plateau du Retord et le maquis de l’Ain.

Il vous présentera lors de cette soirée son dernier livre sur les Mères de Lyon ces femmes qui ont promu la réputation de la cuisine Lyonnaise et ont fondé des restaurants célèbres.

Après l’exposé préalable de l’intervenant, il aura le plaisir de répondre a vos questions.

Une page d’histoire gastronomique.

Une soirée ouverte aux échanges à thème. .

Salle de la Mairie Le Bourg Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 72 24 23 comitedesfetesmazille@gmail.com

