Informations pratiques

Louppy-sur-Loison

Les veillées d’harmonie

Église Saint Martin Louppy-sur-Loison Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Entrez dans la magie des Veillées d’Harmonie.

À la lueur de centaines de bougies, laissez-vous emporter par un voyage musical au cœur des plus belles musiques de film.

Dans le cadre exceptionnel de l’église Saint-Martin de Louppy-sur-Loison, un duo piano-violon interprétera des œuvres emblématiques issues de grands classiques du cinéma Interstellar, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, La Liste de Schindler, Cinema Paradiso et bien d’autres.

Une soirée intimiste où patrimoine, émotion et musique se rencontrent pour offrir une expérience unique.Tout public

10 .

Église Saint Martin Louppy-sur-Loison 55600 Meuse Grand Est +33 7 86 43 63 14

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English :

Step into the magic of the Veillées d’Harmonie.

By the glow of hundreds of candles, let yourself be swept away on a musical journey through the most beautiful film scores.

In the exceptional setting of the Saint-Martin Church in Louppy-sur-Loison, a piano-violin duo will perform iconic pieces from cinematic masterpieces: *Interstellar*, *Amélie*, Schindler’s List, Cinema Paradiso, and many others.

An intimate evening where heritage, emotion, and music come together to offer a unique experience.

L’événement Les veillées d’harmonie Louppy-sur-Loison a été mis à jour le 2026-08-14 par ARDENNE-MEUSE