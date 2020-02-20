Les veillées du Ramadan à l’ICI L’Institut des Cultures d’Islam Paris

Vendredi 20 février à 20h

À l’écoute des souhaits, des désirs et des envies du public, la conteuse libanaise Praline Gay-Para tisse des histoires en mêlant les imaginaires et les continents. Ici, les participants font le programme : une aire géographique, un personnage, un lieu, un thème… Autant de propositions auxquelles la conteuse répond en puisant dans un répertoire éclectique venu des quatre coins du monde pour que les histoires jaillissent.

À propos de la conteuse

Conteuse et ethnolinguiste, Praline Gay-Para collecte depuis de nombreuses années les contes et littératures populaires en Palestine, dans les camps de réfugiés de l’exil et dans les recueils.

Elle a publié de nombreux recueils de contes pour adultes et pour enfants, notamment Le feu au sommet de la montagne et autres contes pour espérer et Récits de mon île chez Actes Sud Junior.

En savoir plus

Vendredi 27 février à 20h

Evo est un chanteur kurde d’origine arménienne, doté d’une voix puissante capable de transmettre une émotion intense. À ses côtés, Seddy est un clarinettiste azeri d’une grande virtuosité. Ensemble, ils forment un duo où la force de la voix rencontre l’élégance de la clarinette dans une musique à la fois vibrante et profondément mélancolique.

À propos des artistes

Clarinettiste et musicien originaire de Bakou (Azerbaïdjan), Seddam Novruzbeyov alias Seddy est lauréat de plusieurs concours internationaux. Il se distingue par un jeu sensible et expressif, se produisant en France et à l’international avec orchestres et en récital.

Evren Avci alias Evo est guitariste et chanteur kurde, d’origine arménienne. Il participe à différentes formations musicales avec Seddy, Wadie Naïm ou encore Paul Barreyre, notamment avec le nouveau quartet Lekip.

En savoir plus

Vendredi 6 mars à 20h

Hirdhè plonge dans les récits traditionnels de Guinée et d’ailleurs, revisités avec créativité et passion par Petit Tonton, un artiste aux talents exceptionnels. Conçu pour raviver la magie des contes qui ont bercé des générations, ce spectacle est un voyage empreint de poésie et de musique célébrant la richesse du patrimoine oral et culturel guinéen.

À propos des artistes

Petit Tonton, maître conteur, fait revivre avec brio des récits intemporels, où la sagesse des anciens et les leçons de vie se mêlent à l’imaginaire. Sa voix captivante transporte petits et grands dans des mondes fantastiques, où chaque mot résonne avec émotion et profondeur.

À ses côtés, Mohamed Séfoudi Kouyaté virtuose de la Kora, accompagne les histoires de ses créations musicales.

En savoir plus

Vendredi 13 mars à 20h30 – Nuit du destin au 360 music Factory

Dans la tradition musulmane, c’est au cours de Laylat al-Qadr – La Nuit du Destin – que le prophète Muhammad aurait reçu la révélation des premiers versets du Coran. À cette occasion, l’ICI invite Maryam Karroubi, directrice artistique de l’ancienne Maison des Cultures du Monde, à imaginer au 360 Music Factory une soirée convoquant différents héritages culturels et musicaux du Moyen-Orient.

Programmation artistique à venir.

En savoir plus

Tout au long du mois béni pour les musulmans, l’ICI et La Table Ouverte proposent chaque vendredi des soirées en deux temps. Au coucher du soleil, l’iftar – repas traditionnel de rupture du jeûne – se partage dans l’atmosphère conviviale du restaurant. Puis, la soirée se prolonge en présence de conteurs et musiciens autour de récits, de chants et de musiques.

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 27 février 2026

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T22:00:00+02:00;2026-02-27T20:00:00+02:00_2026-02-27T22:00:00+02:00;2026-03-06T20:00:00+02:00_2026-03-06T22:00:00+02:00;2026-03-13T20:00:00+02:00_2026-03-13T22:00:00+02:00

L’Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris



Afficher la carte du lieu L’Institut des Cultures d’Islam et trouvez le meilleur itinéraire

