Les Veilleurs Beauvais

samedi 4 octobre 2025

Les Veilleurs

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2026-10-04

2025-10-04

Performance participative Joanne Leighton artiste associée WLDN

Tous les jours pendant 1 an à partir du samedi 4 octobre (une heure au lever et au coucher du soleil)

Devenez actrices et acteurs d’une performance artistique exceptionnelle en veillant sur Beauvais depuis le haut du Théâtre. C’est à un geste poétique que nous vous proposons de participer pendant un an, jour pour jour, deux personnes viennent veiller une heure au lever du soleil et une heure au coucher du soleil.

Ce sont donc 730 personnes qui vont se succéder pendant cette année, puisque chaque personne ne peut veiller qu’une fois. Veiller ainsi, c’est se reconnecter, à la lumière et au passage des saisons. Dans un monde de plus en plus envahi par le numérique, par le virtuel, venez vivre l’expérience des nuages, du vent, des étoiles, de la lumière qui filtre entre les cumulus et les nimbus, venez voir l’obscurité peu à peu engloutir le monde, ou au contraire le jour poindre et l’aurore s’éclaircir. Dans un abri, conçu spécialement par Benjamin Tovo, scénographe et designer, vous serez installé dans le dôme du Théâtre, vous verrez le paysage urbain de Beauvais palpiter au rythme des saisons, et vous serez pendant une heure dans un dialogue avec vous-même, suspendu dans le temps et l’espace, dans une parenthèse, une bulle irisée de vos rêveries, de votre paysage mental. Veiller, c’est rentrer dans une relation secrète et douce avec les êtres humains qui s’affairent au-dessous de vous, s’apprêtent au ralentissement de la nuit qui vient, ou au contraire entrent dans le vif de la journée.

Veiller, c’est renouer l’espace d’une heure avec l’ancestrale capacité de l’être humain à se rassembler pour écrire une histoire qui dépasse sa finitude étroite. Veiller, c’est le temps d’une heure devenir acteur d’une performance poétique qui s’inscrira dans la jeune histoire du théâtre comme un acte d’espoir et de renaissance. Nous dédions cette édition beauvaisienne des Veilleurs à Guy d’Hardivillers, qui, informé de cette initiative, la soutenait de toute sa passion et aurait sans nul doute été le premier veilleur.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

sur le site des Veilleurs de Beauvais à partir du 1er septembre.

Nous recherchons 730 participants pour veiller sur la ville de Beauvais.

INAUGURATION

le samedi 4 octobre à 17h lors d’un moment artistique et convivial 0 .

