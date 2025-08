Les Vellotins se rebiffent! Fête de village Les Velluire-sur-Vendée

Les Vellotins se rebiffent! Fête de village Les Velluire-sur-Vendée vendredi 22 août 2025.

Les Vellotins se rebiffent! Fête de village

Aire de loisirs Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Début : 2025-08-22 18:00:00

2025-08-22 2025-08-23

Et si on fêtait la fin de l’été ensemble! 10 ans déjà!

Programme du 22 août:

18h: ouverture du site

19h30: spectacle « Peek-a-boo »

Dans le carde des ricochets en territoire organisé par le pays de Fontenay-Vendee

Restauration rapide à partir de 20h30

22h: Soirée années 80 animée par DCS Evènementiel

Programme du 23 août:

14h30: Course sportive « la trans’vellotine » ouverte à tous

Randonnée pédestre 6 kms après le départ de la course

à partir de 18h entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans

23h: spectacle pyro-mélodique suivi d’une soirée dansante et plein de surprises au rendez-vous

Organisé par le comité des fêtes des Vellotins .

Aire de loisirs Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 36 47 lesvellotins@gmail.com

English :

Let’s celebrate the end of summer together! 10 years already!

German :

Wie wäre es, wenn wir das Ende des Sommers gemeinsam feiern? 10 Jahre schon!

Italiano :

Festeggiamo insieme la fine dell’estate! già 10 anni!

Espanol :

¡Celebremos juntos el final del verano! ¡10 años ya!

L’événement Les Vellotins se rebiffent! Fête de village Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin