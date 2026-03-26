Les Vélocimanes Associés Der Lauf Manège Reims

Les Vélocimanes Associés Der Lauf

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Tout public

Du jonglage à l’aveugle, de l’absurde, quelques ratés et beaucoup de vaisselle cassée : Der Lauf ou le cours des choses, c’est l’histoire de la vie mise en cirque par un jongleur qui n’a pas froid aux yeux. Une performance déjantée et surréaliste.

La compagnie belge Les Vélocimanes Associés sait comme personne dire l’absurdité, l’incertain et l’inattendu des choses de la vie. Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, un étrange personnage, portant un costume impeccable et un seau sur la tête, se lance à l’aveuglette dans une série d’expériences existentielles, en forme de jeux jonglés. Faire tournoyer des assiettes au bout de tiges ou bâtir une fragile tour de verres avec des gants de boxe, autant de défis improbables qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Jouant avec les implacables lois de la physique, ce jongleur aveugle nous entraîne dans un univers imprévisible, capable de se nourrir des ratés et des imperfections. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… à part le public peut-être ?

Seul rempart pour stopper le jeu de massacre, les spectateurs sont invités à guider l’artiste sur le chemin de la réussite. Et advienne que pourra ! En cherchant du côté de l’essai et de la possibilité, ce cousin de Beckett parvient à créer une vraie connivence avec le public, suspendu aux numéros de ce jonglage viscéral et communicatif. Entre thriller circassien et surréalisme belge, Der Lauf allume des sensations rares d’étonnement épaté. .

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Les Vélocimanes Associés Der Lauf

L’événement Les Vélocimanes Associés Der Lauf Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par Reims Tourisme & Congrès