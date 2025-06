Les Vélomanes – Sham spectacles – Place du Vert Buisson Bruz 28 juin 2025

Les Vélomanes – Sham spectacles Place du Vert Buisson Bruz Samedi 28 juin, 15h15, 17h00 Gratuit, sans réservation

_Dans le cadre du Week-end Buissonnier du Grand Logis_

Un spectacle de géométrie variable mettant en scène des chanteurs déambulant à vélos électriques. Avec la légèreté et la poésie des papillons, ils se posent parfois pour nous faire partager les plus grands airs d’opéra : Verdi, Mozart, Rossini… Par ce spectacle, les histoires anodines, passagères ou miraculeuses vécues en ville sont sublimées par les interprètes. Puisant dans le répertoire de l’opéra, il nous font partager des sensations uniques comme seul l’art lyrique peut nous en apporter.

**Lieu** : _Place du Vert Buisson à Bruz_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-28T15:15:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T17:45:00.000+02:00

https://legrandlogis-bruz.fr/ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Place du Vert Buisson Place du Vert Buisson Bruz 35170 Ille-et-Vilaine